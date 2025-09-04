Más Información

Debido al paso de, la Secretaría del Bienestar suspendió sus actividades en Baja California Sur y Sonora hasta nuevo aviso.

La Secretaría a cargo de Ariadna Montiel informó que esta acción tiene como objetivo resguardar la seguridad e integridad de la población.

“Los derechohabientes y beneficiarios podrán continuar con sus trámites en la Delegación de Bienestar, posterior al paso del fenómeno meteorológico”, señaló Ariadna Montiel.

Asimismo hizo un llamado a la población a resguardarse, mantener la calma y atender las indicaciones de Protección Civil así como estar atento de la información que brinden los medios oficiales del Gobierno de México.

Por otra parte, enfatizó que está garantizado el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre por medio de la tarjeta del Banco Bienestar.

En tanto, señaló que se informará de la reanudación de las actividades de la Secretaría de Bienestar.

