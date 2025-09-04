La Paz.— Baja California Sur se encontraba ayer bajo los efectos de las lluvias provocadas por el huracán Lorena, que con categoría 1 provocó inundaciones en Los Cabos y La Paz, mientras se desplazaba hacia el norte del estado.

Desde temprano, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad.

Durante la sesión del consejo se informó que las lluvias afectaron desde la madrugada del miércoles a los municipios de Los Cabos y La Paz, donde por la crecida de arroyos se suspendió el servicio de transporte público, de recolección de basura, así como las labores en todas las oficinas de gobierno de la entidad, y en hospitales y clínicas afectados por las inundaciones.

También se ordenó el cierre de puertos a embarcaciones menores. Hasta la tarde de ayer, los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo continuaban abiertos, pero se advirtió a la población que las aerolíneas podrían suspender vuelos si lo consideraban necesario.

La secretaria de Turismo estatal, Maribel Collins Sánchez, indicó que el sector no sufrió afectaciones, aunque algunos yates de la marina de Cabo San Lucas sí resintieron los efectos de las lluvias. Estimó que 20 mil turistas se encuentran en el destino y fueron apoyados por los hoteles que desplegaron sus planes de contingencia.

Por la mañana, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio Villarreal, detalló que el ciclón se intensificó antes de lo previsto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 18:15 horas de ayer el huracán se encontraba en aguas del Océano Pacífico, a 200 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 310 km al oeste de Cabo San Lucas.

El meteoro avanzaba a 19 kilómetros por hora y presentaba vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 160 km/h. Sus bandas nubosas cubrían casi todo el estado.

Se prevé que se mantenga durante el jueves y pierda fuerza a tormenta tropical antes de tocar tierra —el viernes— en la región conocida como Pacífico Norte, en el municipio de Mulegé.

Los primeros daños

Las precipitaciones provocadas por Lorena causaron la crecida de arroyos, provocando inundaciones en unidades médicas, la suspensión del servicio en clínicas y hospitales del IMSS e ISSSTE.

Como medida preventiva, el ayuntamiento de Los Cabos informó que resguardó a un centenar de personas en albergues, debido a que se encontraban en zonas susceptibles de inundación.

Comunicó que se colocaron banderas negras en todas las playas del municipio ante el oleaje elevado. Por los efectos de lluvia y viento también se registraron afectaciones en la marina de Cabo San Lucas, donde algunas embarcaciones se volcaron.

El cuerpo de Bomberos de San José del Cabo informó que en el transcurso de la madrugada rescataron a personas que quedaron atrapadas al intentar cruzar arroyos, y evacuaron a dos familias en las colonias Colina Plus y Vista Hermosa, por daños estructurales en las viviendas. Además, reportaron que varios vehículos fueron arrastrados por la corriente, sin que se reportaron personas afectaas.

En boletines oficiales, tanto el IMSS como el ISSSTE informaron que suspendieron temporalmente el servicio de consulta externa en San José del Cabo, Cabo San Lucas, y La Paz, así como de guarderías.

Algunas clínicas y hospitales tuvieron afectaciones por inundaciones, como la Unidad de Medicina Familiar No. 6 en San José del Cabo.

Alerta en el norte

Ante el avance de Lorena hacia el norte del estado, la tarde de ayer las alertas se concentraban en el municipio de Mulegé, donde se prevé que toque tierra el huracán.

El gobernador Víctor Castro anunció que este jueves se trasladará, junto con una brigada de trabajo, a Mulegé para atender la emergencia desde aquella región, en la que habitan 67 mil personas.

Por su parte, la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, aseguró que están listos 35 albergues en comunidades de la zona norte, incluyendo las poblaciones de las zonas rurales.

La embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en las zonas afectadas, que deben estar atentos al avance de Lorena.