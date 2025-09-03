La Paz.- Por el avance del huracán “Lorena”, que alcanzó la categoría 1 esta madrugada, y ha provocado lluvias sostenidas en Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad.

Durante la sesión del Consejo esta mañana se confirmó que las lluvias han estado afectando desde la madrugada a los municipios de Los Cabos y La Paz, donde por la crecida de arroyos se suspendió el servicio de transporte público.

Asimismo, autoridades indicaron el cierre de puertos a embarcaciones menores; no obstante, los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo esta mañana se encuentran abiertos. Aún así, advirtieron a la población que las aerolíneas podrían suspender vuelos de así considerarlo por lo que tendrían que estar en comunicación con los usuarios.

Sobre la trayectoria y pronóstico, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio Villarreal, detalló que el ciclón se ubica a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y que se intensificó antes de lo previsto.

“Esta rápida intensificación ha generado desprendimientos nubosos sobre zonas de Los Cabos y La Paz y se esperan lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en las próximas horas”, expresó.

Lee también En alerta, 4 estados por tormenta Lorena

Asimismo, refirió que los desprendimientos nubosos alcanzan buena parte del territorio estatal y por ello se prevén lluvias al menos en cuatro de los cinco municipios del estado: La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto.

Los modelos de pronóstico advierten que el ciclón se estaría intensificando a categoría 2 el día de mañana y seguiría su desplazamiento hacia el norte, donde se prevé toque tierra, en la zona conocida como Pacífico Norte, municipio de Mulegé.

Por lo anterior, autoridades del Consejo exhortaron esta mañana a la población a tomar precauciones, evitar el cruce de arroyos y atender las instrucciones y recomendaciones de Protección Civil estatal.

Hacia el mediodía habrá una actualización sobre el avance del meteoro.

El gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, aseguró que ya se enviaron víveres a los municipios del norte de BCS y zonas rurales.

