Más Información

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

LA PAZ, BCS.- Las registradas desde la tarde del domingo y hasta la madrugada de este lunes en Baja California Sur dejaron un , inundaciones, cortes de energía y agua potable, y obligaron a suspender clases en comunidades del municipio norteño de Mulegé.

La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio confirmó que varias escuelas de esa región no pudieron iniciar el ciclo escolar este lunes debido a que las colonias donde se ubican en San Ignacio y Heroica Mulegé tuvieron afectaciones por inundaciones y cortes de servicios.

“Se registraron rachas de viento de 80 kilómetros por hora que ocasionaron graves daños en varias viviendas y espacios públicos”, indicó en sus redes sociales.

Elementos de seguridad vigilan zonas ante inundaciones (01/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad vigilan zonas ante inundaciones (01/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Según explicaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante una reunión convocada de emergencia el domingo por la noche para evaluar la situación, un sistema de baja presión localizado al sur de la entidad en el Pacífico mexicano comenzó a afectar desde la tarde del domingo a los municipios de Los Cabos y La Paz, intensificándose en las siguientes horas y afectando a Mulegé, en el norte, con crecida de arroyos.

De acuerdo con los reportes en el Consejo Municipal de Protección Civil en La Paz, se presentaron anegaciones, cortes del suministro eléctrico y de agua potable en diversas zonas del municipio. En el fraccionamiento San Rafael y Rinconada de las Californias, decenas de vecinos sufrieron afectaciones en sus viviendas por inundaciones.

En Mulegé, brigadas de militares, bomberos y Protección recorrieron ayer y esta mañana comunidades que quedaron aisladas, San Ignacio, San Bruno, San Lucas, Palo Verde y Heroica Mulegé, para apoyar a las familiares, retirando escombros por la crecida de arroyos.

Lee también

El subsecretario estatal de Protección Civil, Héctor Amparano explicó que las lluvias no estaban pronosticadas, dijo, con la intensidad registrada, lo que obligó a desplegar brigadas de emergencia en zonas de riesgos para prevenir incidentes mayores.

Calles de Baja California Sur quedan con encharcamientos luego de fuertes lluvias (01/09/2025). Foto: Especial
Calles de Baja California Sur quedan con encharcamientos luego de fuertes lluvias (01/09/2025). Foto: Especial

Muere hombre tras caerle una rama de un árbol

La teniente Ruth de la Fuente, directora de Seguridad Pública de La Paz, confirmó que incluso en el Ejido B. Bonfil una rama de un y afectó a un hombre de 65 años, quien falleció en el sitio. Paramédicos, de forma preliminar identificaron como causas de muerte traumatismo craneoencefálico, explicó.

Lee también

Fue necesario el operativo “Cruce Seguro” y la vigilancia durante la noche para evitar que conductores intentaran cruzar arroyos.

En La Paz, delegados de comunidades informaron que las zonas más afectadas por lluvias fuertes fueron San Antonio, Valle Perdido, El Rosario y El Triunfo, Palo Verde; así como en El Carrizal, El Salto y San Pedro; no obstante, ninguna persona resultó lesionada.

Este lunes se mantiene el pronóstico de lluvias para el estado, focalizadas y tormentas eléctricas.

Árboles caídos por fuerte lluvia en Baja California Sur (01/09/2025). Foto: Especial
Árboles caídos por fuerte lluvia en Baja California Sur (01/09/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses