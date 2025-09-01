LA PAZ, BCS.- Las lluvias intensas registradas desde la tarde del domingo y hasta la madrugada de este lunes en Baja California Sur dejaron un hombre fallecido, inundaciones, cortes de energía y agua potable, y obligaron a suspender clases en comunidades del municipio norteño de Mulegé.

La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio confirmó que varias escuelas de esa región no pudieron iniciar el ciclo escolar este lunes debido a que las colonias donde se ubican en San Ignacio y Heroica Mulegé tuvieron afectaciones por inundaciones y cortes de servicios.

“Se registraron rachas de viento de 80 kilómetros por hora que ocasionaron graves daños en varias viviendas y espacios públicos”, indicó en sus redes sociales.

Elementos de seguridad vigilan zonas ante inundaciones (01/09/2025). Foto: Especial

Lee también Con más de 4 mil votos, PREP coloca a Julio Pérez como ganador de las elecciones extraordinarias de Pantelhó, Chiapas

Según explicaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante una reunión convocada de emergencia el domingo por la noche para evaluar la situación, un sistema de baja presión localizado al sur de la entidad en el Pacífico mexicano comenzó a afectar desde la tarde del domingo a los municipios de Los Cabos y La Paz, intensificándose en las siguientes horas y afectando a Mulegé, en el norte, con crecida de arroyos.

De acuerdo con los reportes en el Consejo Municipal de Protección Civil en La Paz, se presentaron anegaciones, cortes del suministro eléctrico y de agua potable en diversas zonas del municipio. En el fraccionamiento San Rafael y Rinconada de las Californias, decenas de vecinos sufrieron afectaciones en sus viviendas por inundaciones.

En Mulegé, brigadas de militares, bomberos y Protección recorrieron ayer y esta mañana comunidades que quedaron aisladas, San Ignacio, San Bruno, San Lucas, Palo Verde y Heroica Mulegé, para apoyar a las familiares, retirando escombros por la crecida de arroyos.

Lee también Hallan muertos en Guerrero a exsíndico de Coicoyán de las Flores y a su hijo; desaparecieron tras ataque armado en Oaxaca

El subsecretario estatal de Protección Civil, Héctor Amparano explicó que las lluvias no estaban pronosticadas, dijo, con la intensidad registrada, lo que obligó a desplegar brigadas de emergencia en zonas de riesgos para prevenir incidentes mayores.

Calles de Baja California Sur quedan con encharcamientos luego de fuertes lluvias (01/09/2025). Foto: Especial

Muere hombre tras caerle una rama de un árbol

La teniente Ruth de la Fuente, directora de Seguridad Pública de La Paz, confirmó que incluso en el Ejido B. Bonfil una rama de un árbol cayó y afectó a un hombre de 65 años, quien falleció en el sitio. Paramédicos, de forma preliminar identificaron como causas de muerte traumatismo craneoencefálico, explicó.

Lee también Mujer ataca con una navaja a médico del IMSS en Chihuahua; la acusan de intento de homicidio

Fue necesario el operativo “Cruce Seguro” y la vigilancia durante la noche para evitar que conductores intentaran cruzar arroyos.

En La Paz, delegados de comunidades informaron que las zonas más afectadas por lluvias fuertes fueron San Antonio, Valle Perdido, El Rosario y El Triunfo, Palo Verde; así como en El Carrizal, El Salto y San Pedro; no obstante, ninguna persona resultó lesionada.

Este lunes se mantiene el pronóstico de lluvias para el estado, focalizadas y tormentas eléctricas.

Árboles caídos por fuerte lluvia en Baja California Sur (01/09/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov