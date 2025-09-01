Más Información
A un mes de estar desaparecidos, fueron localizados sin vida el ex síndico Filomeno López y su hijo Cristian, originarios del municipio de Coicoyán de las Flores, en la región de la Mixteca de Oaxaca, fueron vistos por última vez en los límites con Guerrero.
“Esperábamos encontrarlos con vida, pero lamentablemente no fue así, hasta siempre tío Filomeno López Ángel. Hoy te reuniste con tío Celso Oliveros y que suene ese trombón y que mi amigo Cristian goce la bailada”, lamentaron los familiares.
Los cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de la Jurisdicción de San Pablo Atzompa, en el Estado de Guerrero, a dos horas aproximadamente del municipio de Coicoyán. De acuerdo a las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.
De acuerdo al reporte de desaparición de Filomeno López Ángel y su hijo Cristian López Rivera, habían sido víctimas de un ataque armado por la tarde del pasado miércoles 30 de julio en el paraje Gachupín o Llano de Chapulín, ubicado la comunidad de Atzompa perteneciente al municipio de Metlatónoc, Guerrero.
Tras la desaparición, familiares y vecinos iniciaron las búsquedas durante la noche de ese mismo día. Sin embargo, fue hasta este domingo 31 de agosto que los hombres fueron localizados en el estado de Guerrero.
Filomeno López Ángel, fue síndico municipal de Coicoyán de las Flores en 2013- 2015, a través del Sistemas Normativos Indígenas (SNI).
