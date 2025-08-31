Culiacán.- Falleció una cuarta víctima del ataque registrado la noche del viernes pasado contra personas que se encontraban en el exterior de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, de nombre Víctor “N” de 47 años, quien había ido de visita al nosocomio para ver a su hijo que se encontraba internado por herida de bala.

Los datos que se conocen es que esta persona, junto con dos familiares más, entre ellas la menor Brianna Amairany “N” de 13 años, se encontraban sentados en los maceteros que se ubican fuera del nosocomio de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Gabriel Leyva, en el segundo cuadro de la ciudad, cuando desde un vehículo dispararon contra todos los presentes.

A causa de las detonaciones de armas automáticas perdieron la vida José Ramón “N” de 38 años, Jorge Armando “N” de 32 y Rubén “N” de 31 años, en tanto que cuatro personas más, dos de ellas del sexo femenino, fueron trasladadas a hospitales por presentan heridas de bala, uno de ellos Víctor “N”, de 47, quien falleció horas después.

En el lugar de los hechos, personal médico del propio Hospital Civil de Culiacán que salieron a prestar ayuda a las víctimas de un ataque, levantaron heridas a una señora de nombre Milena “N” de 47 años, una menor de 13 años, a Víctor “N” y a un hombre más, cuya identidad se desconoce.

Los impactos de bala alcanzaron a tres vehículos estacionados en la acera y decena de ellos se impactaron contra la fachada de la institución médica, ubicada en el segundo cuadro de la capital del estado.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Policía Estatal Preventiva desplegaron un fuerte operativo en una amplia zona, por lo que solicitaron a los conductores de los vehículos bajar los vidrios de sus unidades y prender las luces internas para poder identificar a sus ocupantes, como parte del operativo de búsqueda.

Los elementos de seguridad y de las fuerzas federales solo localizaron en una de las calles de la colonia Chapultepec, muy cerca del hospital, un vehículo Toyota Camry de modelo antiguo abandonado, en cuyo interior se encontraron casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que este fue utilizado por los responsables del ataque.

