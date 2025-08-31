Culiacán.- En la ejecución de una orden técnica, por parte de autoridades judiciales federales, en una residencia del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la capital del estado, se aseguró un arsenal compuesto por 37 armas de fuego, entre ellas un Barrett-50, costales con una sustancia parecida a la metanfetamina y diversas sustancias liquidas.

Las autoridades dieron a conocer que elementos del Ejército y la Policía Estatal Preventiva localizaron un inmueble con sospechas, por lo que se le mantuvo en resguardo hasta que personal de la Fiscalía General de la República con una orden técnica de ejecución, investigadores, peritos y un ministerio público federal ingresaron.

En este sitio se encontró 25 fusiles automáticos, cinco pistolas, cinco ametralladoras de diversos calibres, un rifle Barret-50, una ametralladora calibre 50, 59 cargadores abastecidos de diversos calibres y 100 cartuchos útiles calibre 55.56X 45 ms.

También en dicha propiedad se localizaron cinco costales con un peso de 150 kilos de un material sintético color blanco con las características de la metanfetamina, dos bidones con una sustancia líquida similar a la metanfetamina con un volumen de 80 litros y cuatro cascos tácticos.

Todo lo asegurado en esta residencia del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la capital del estado, quedó bajo resguardo para iniciar las indagatorias correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República.

