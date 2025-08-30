Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Cuernavaca, Mor.- El cateo de una casa del municipio de Jiutepec arrojó el aseguramiento de un dron modificado para carga, presunto , un cordón detonante, armas de fuego y municiones de diversos calibres de alto poder de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un con presencia en la zona.

La casa cateada y una camioneta estacionada en el lugar también quedaron a disposición del .

Al sitio acudió personal del Escuadrón Antibombas de la Vigésima Cuarta Zona Militar, para asegurar el material y evitar alguna situación de riesgo.

Lee también:

Hallaron una bolsa de plástico con 31 cartuchos de diferentes calibres, una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un grupo delictivo. Foto: Especial.
Hallaron una bolsa de plástico con 31 cartuchos de diferentes calibres, una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un grupo delictivo. Foto: Especial.

En el domicilio, aparentemente utilizado como casa de seguridad, también hallaron una bolsa de plástico con 31 cartuchos de diferentes calibres, una cartulina con un mensaje escrito de amenaza a un grupo delictivo, dos radios verdes de transmisión, seis gorras negras con la leyenda “Comando Tijera”, un DVR de videovigilancia, documentos oficiales, credenciales de INE, licencias y un pasaporte, así como una computadora portátil.

La Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Morelos afirmó que se tiene la presunción de la identificación de los habitantes del domicilio con orígenes en el estado de Guerrero, y continúan con los actos de investigación ministeriales para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

La investigación

Lee también:

Catean casa en Morelos y hallan drones para carga, armas y material explosivo. Foto: Especial.
Catean casa en Morelos y hallan drones para carga, armas y material explosivo. Foto: Especial.

De acuerdo con la Mesa de Seguridad, integrada por la Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina y Guardia Nacional la investigación inició por ataque armado a una casa de Cuernavaca desde un auto en marcha, el lunes pasado.

El ataque fue reportado al C5 y en seguimiento por cámaras de videovigilancia, se logró identificar a la camioneta GMC Terrain blanca.

El reporte oficial indica que un día después el 26 de agosto, mediante trabajos de inteligencia localizaron el vehículo a través de un vuelo de dron y personal de campo, el cual se encontraba al interior de un domicilio en calle Nogal S/N colonia Lomas del Texcal, en el municipio de Jiutepec.

Lee también:

Posteriormente, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de FGE Morelos realizó diversos actos de investigación y al completar los protocolos judiciales correspondientes, 36 horas después un juez otorgó la orden de cateo.

El cateo se realizó el jueves 28 de agosto, a las 11:00 horas en el domicilio referido, en donde se aseguró la camioneta Jeep GMC Terrain blanca, sin placas de circulación, así como otros vehículos automotores.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses