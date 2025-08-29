Más Información
Caborca, Sonora.- Tras un cateo en un domicilio de Caborca, Sonora, fueron decomisadas 7 mil 500 cápsulas para artefactos explosivos de fabricación artesanal, 25 fusiles y una ametralladora, en Caborca, Sonora.
En operativo conjunto de autoridades estatales y federales, además del arsenal aseguraron droga sintética, pertenecientes a un grupo de la delincuencia.
Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal, realizaron las investigaciones para establecer que, en un inmueble del municipio de Caborca, operaba la célula delictiva.
En cumplimiento de una orden técnica de investigación, ingresaron al predio y localizaron 25 fusiles de asalto, una ametralladora calibre 7.62 mm, 400 cartuchos útiles aproximadamente.
Además decomisaron 7 mil 500 cápsulas para artefactos explosivos de fabricación artesanal, 20 envoltorios con droga sintética, 5 chalecos tácticos y una camioneta con reporte de robo.
El arsenal, el narcótico y el vehículo fueron puestos a disposición del ministerio público federal.
