Caborca, Sonora.- Tras un en un domicilio de Caborca, Sonora, fueron decomisadas 7 mil 500 cápsulas para de fabricación artesanal, 25 fusiles y una ametralladora, en Caborca, .

En operativo conjunto de autoridades estatales y federales, además del arsenal aseguraron , pertenecientes a un grupo de la delincuencia.

Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal, realizaron las investigaciones para establecer que, en un inmueble del municipio de Caborca, operaba la célula delictiva.

Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía Estatal, realizaron las investigaciones para establecer que, en un inmueble del municipio de Caborca, operaba la célula delictiva. Foto: Especial.
En cumplimiento de una orden técnica de investigación, ingresaron al predio y localizaron 25 fusiles de asalto, una ametralladora calibre 7.62 mm, 400 cartuchos útiles aproximadamente.

Además decomisaron 7 mil 500 cápsulas para artefactos explosivos de fabricación artesanal, 20 envoltorios con droga sintética, 5 chalecos tácticos y una camioneta con reporte de robo.

El arsenal, el narcótico y el vehículo fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

