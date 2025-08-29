Más Información

Luego de que la Fiscalía de Zacatecas diera a conocer que se localizó en territorio potosino el cuerpo de , madre buscadora originaria de aquel estado, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que aún no se tienen los resultados para conocer la identidad de la persona por tanto no podría validar la versión de la dependencia zacatecana.

Cuestionada al respecto, la funcionaria potosina comentó “el día de ayer fue localizado un cuerpo sin vida en Villa de Ramos, pero lo tenemos sin identificar, se trata del cuerpo de una mujer que presentaba cuatro, se recibió el reporte a las 13:05 horas por parte de la policía municipal aquí en C5 y se trasladó la Policía de Investigación al lugar del hallazgo”.

Añadió que se realizó el procesamiento del lugar de los hechos para acopiarse de toda la evidencia con la que se pudiera contar y antes de las cuatro de la tarde se hizo el levantamiento del cuerpo, ya se realizó la necropsia de ley, tenía tres heridas por arma de fuego en la cabeza y una mas en el área del torax que pareciera que fue post mortem.

Finalmente indicó que efectivamente recibieron una llamada de la fiscalía zacatecana quienes se comprometieron a enviar información sobre el caso, pero al momento no se ha recibido dicha información, se sabe que ellos ya han dado a conocer su versión ante medios pero en San Luis Potosí no se tiene constancia de ello “incluso ellos ya estaban dando a conocer esa versión cuando nosotros ni siquiera teníamos conocimiento del lugar del hallazgo”.

