El director del Grupo Aeroportuario Marina almirante Juan José Padilla Olmos, anunció el inicio de obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Guaymas en Sonora.

Esto en respuesta al creciente movimiento de pasajeros nacionales e internacionales, que ha generado la necesidad de contar con una infraestructura aeroportuaria más amplia, moderna y funcional.

El proyecto comprende una ampliación de 245 metros de la pista, rehabilitación de la plataforma y calles de rodaje, así como la construcción de una nueva Torre de Control.

Inician obras de infraestructura en el Aeropuerto Internacional de Guaymas, Sonora (28/08/2025). Foto: Especial

Además, se va a realizar el equipamiento integral de las instalaciones, como el edificio terminal, la unidad de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), subestación y edificios auxiliares, entre otros trabajos.

El Grupo aeroportuario Marina informó que, con una inversión total de 278 millones de pesos en 2025 y 171 millones de pesos en 2026, estas obras permitirán mejorar significativamente la capacidad operativa y funcionalidad del aeropuerto, asegurando una mejor atención a los usuarios.

Indicó que la ampliación representa un paso estratégico para impulsar el desarrollo turístico y económico del estado de Sonora, fortaleciendo la conectividad aérea de la región y consolidando a Guaymas como un punto clave en la red aeroportuaria del noroeste del país.

En el anuncio estuvo el gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, así como el almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, director de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, entre otros.

