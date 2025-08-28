El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que a partir de este jueves queda prohibida la importación temporal de calzado terminado en México, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto que suspende esta práctica por afectar a la industria nacional.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Marcelo Ebrard informó que la medida busca proteger a los productores locales frente a prácticas comerciales que dañaban la cadena de valor.

"Es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado para integrar ese calzado a algunos otros productos que se exportan. Entonces, estaba permitido que se trajera calzado terminado para importaciones temporales, y hoy se publica el decreto para detener la importación temporal", dijo.

Ebrard destacó que esta medida tiene retos que va a permitir recuperar, incrementar los empleos de la industria del calzado, incrementar la producción nacional, "porque ya no vamos a traer ese calzado que no pagaba, incluso IVA, porque el régimen temporal así lo establecía".

También va a evitar el contrabando, mejorar la competitividad de la industria, y cuando haya partes que importantes sí se podrán importar no ha alcanzado terminado.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que esta suspensión es definitiva porque pasaba el calzado por México pero no pagaban impuestos.

"Entonces no, los productos terminados no tienen por qué tener el permiso de importación temporal. Es importación definitiva si se importan y tienen que pagar sus impuestos. Pero no temporal, por eso, a partir de hoy, ya no hay importación temporal para el calzado terminado", comentó.

