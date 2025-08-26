Pachuca.– Alrededor de 26 mil litros de combustible, droga y 15 remolques tipo cisterna fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo durante un cateo efectuado en el municipio de Atotonilco de Tula.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri, las diligencias se realizaron en coordinación con la Procuraduría General de Justicia y el Ejército Mexicano, derivado de labores de investigación que permitieron localizar un predio en la colonia Conejos.

En ese lugar, presuntamente se resguardaban hidrocarburos robados, por lo que los agentes de seguridad aseguraron 15 remolques tipo cisterna: dos con capacidad de 31 mil litros, tres de 31 mil 500 litros, una pipa de 20 mil litros, dos cisternas con capacidad de 55 mil litros, una de 43 mil litros y dos tanques más de 33 mil 500 y 35 mil litros.

Lee también Combustible a la dictadura

Además, se indicó que dos de estas unidades contaban con reporte de robo vigente. En total, las autoridades decomisaron 26 mil 875 litros de hidrocarburo, una camioneta, dos tractocamiones, 193 dosis de marihuana y 67 dosis de cristal.

Tanto los narcóticos como el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en su representación en la entidad. El combate al robo de combustible ha sido una de las prioridades del Gobierno de Hidalgo, que busca reducir los índices de este delito.

Hidalgo se mantiene como la entidad con mayor número de tomas clandestinas a nivel nacional; son al menos 20 municipios donde se registra este ilícito en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En lo que va de esta administración, se han decomisado más de 5 millones de litros a los grupos huachicoleros, principalmente en la zona sur del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL