Matamoros, Tamaulipas.- La organización Conibio Global denunció haber sido objeto de agresión por parte de helicópteros con matrícula estadounidense durante el segundo día de manifestación pacífica en las aguas del Golfo de México, específicamente, en Matamoros, Tamaulipas.

Jesús Elias Ibarra, dirigente de Conibio Global, dio a conocer que durante la activación de lo que denominan como “Operación Golfo de México”, fueron amedrentados, lo que califico como un hecho sumamente grave que atenta contra la soberanía y la seguridad de quienes participaron en esta manifestación.

"Durante el desarrollo de la activación, dos helicópteros con matrícula estadounidense ingresaron a territorio mexicano, posicionándose a escasos 100 metros del grupo de alto nivel del Gobierno Federal que se encontraba supervisando la zona, desafortunadamente este grupo no tenia la presencia de marina", informó Ibarra por medio de un comunicado.

Expresó que uno de los helicópteros, identificado con matrícula B417AC propiedad del Banco de Utha, descendió de manera agresiva e intimidatoria.

"Generaron fuertes ráfagas de aire que provocaron inestabilidad en nuestras embarcaciones, poniendo en riesgo directo la integridad física del equipo de Conibio Global y de los medios de comunicación presentes".

Organización de Tamaulipas denuncia haber sido agredidos por helicópteros estadounidenses (25/08/2025). Foto: Especial

Dijo que este acto constituye una agresión directa a las embarcaciones y tripulantes que participaban en una actividad pacífica y autorizada, cuyo objetivo es la defensa del Golfo de México, la biodiversidad marina y la soberanía de nuestras costas.

"Exigimos a las autoridades correspondientes una investigación inmediata y garantías de seguridad para los ciudadanos y organizaciones así también de su grupo de alto nivel, de manera pacífica, defendemos nuestros recursos naturales".

Hizo un llamado a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Secretaría de Marina (Secretaría de Marina), para que se tomen las acciones necesarias y se proteja la integridad de quienes defienden las playas y mares mexicanos.

