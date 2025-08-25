Más Información

Ciudad Juárez.- Un y se logró la imputación en su contra por el delito de de compañía y por el delito de amenazas, cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de Manolo Pablo C., a quien el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, le formuló la imputación por los delitos antes mencionados

De manera oficial se detalló, que en la investigación ministerial a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se establece que el imputado, lesionó con un cuchillo a un canino en sus genitales, ocasionándole una intensa hemorragia y poniendo en peligro su vida, en hechos registrados el pasado martes 19 de agosto, en un domicilio ubicado en calle Villa de Santa Hilaria, del fraccionamiento Villas del Sur.

Además, es investigado por realizar en contra de la dueña del perro.

El canino fue traslado a las instalaciones de la Dirección a Atención y Bienestar Animal (DABA), del Municipio, en donde se encuentra recibiendo atención especializada por su delicado estado de salud.

La detención del imputado Manolo Pablo C., fue en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, y durante la audiencia inicial, se calificó de legal su detención, además de que el Juez de Control, dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

El próximo miércoles 27 de agosto, se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en la que se resolverá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, refrendó su compromiso de castigar a quienes atenten contra animales de compañía y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.

