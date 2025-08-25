Durante la actual administración estatal, que inició el 14 de diciembre de 2024, se han registrado tres linchamientos consumados y 49 intentos en territorio poblano, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes en la colonia El Nopalito, ubicada en los límites de Puebla y Cuautlancingo, donde vecinos retuvieron a dos presuntos ladrones señalados de intentar robar una tortillería. Uno de ellos murió a consecuencia de las graves lesiones que le propinaron, pese al operativo de rescate implementado por autoridades estatales y municipales, que solo logró salvar a uno de los retenidos.

De acuerdo con la SSP, en 2024 se contabilizaron 9 linchamientos y 169 intentos en la entidad. El funcionario destacó que, aunque las cifras siguen siendo preocupantes, se observa una reducción de casos en 2025, atribuida a la capacitación permanente de cuerpos de seguridad, la coordinación interinstitucional y la intervención oportuna de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Sánchez González subrayó que las fuerzas de seguridad han sido capacitadas en prevención y atención de linchamientos, con protocolos basados en el diálogo y la mediación para evitar que los ciudadanos intenten hacer justicia por propia mano.

