Culiacán, Sin. En la colonia Flores Magón, en la ciudad de Mazatlán, desconocidos lanzaron presuntamente un artefacto explosivo contra una patrulla que se encontraba estacionada, ya que los policías se encontraban cenando, tras el fuerte estruendo fuerzas federales se movilizaron al lugar de los hechos.

Atacan patrulla en Mazatlán

Un reporte preliminar, establece que los elementos de la Policía Municipal de Mazatlán que cenaban en esos momentos, cerca de donde dejaron la unidad oficial resultaron ilesos.

Ejército y Marina acuden

La zona donde se escuchó la fuerte explosión fue cercada por elementos de seguridad pública y elementos del Ejército y la Marina, en tanto que los peritos de la Fiscalía General del Estado y de la Federación se presentaron en el sitio.

En una amplia zona de la colonia Flores Magón, vecinos que escucharon la fuerte detonación señalaron que sintieron que sus viviendas se cimbraron y de inmediato reportaron el hecho a las líneas de emergencia, al desconocer el origen del estruendo.

