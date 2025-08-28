Más Información

Culiacán, Sin.- En nuevas acciones emprendidas por elementos del Ejército y navales en los municipios de Culiacán, Concordia y Escuinapa y Elota , cargadores, artefactos y sustancias para y rescataron a una mujer que había sido privada de su libertad.

Las autoridades federales dieron a conocer que durante un recorrido por la colonia ampliación el Barrio, elementos militares localizaron y rescataron a una persona del sexo femenino que se encontraba privada de su libertad, luego de evaluar su estado de salud, le facilitaron la comunicación con sus familiares.

En un patrullaje conjunto, entre elementos de la Policía Municipal de Escuinapa y personal de la Marina, en el poblado de Loma Grande, localizaron dos campamentos improvisado para descansar por grupos delictivos.

Mujer privada de la libertad rescatada en Sinaloa (28/08/2025). Foto: Especial
Los elementos navales, descubrieron en este sitio, dos improvisados, 14 cargadores de diversos calibres, 408 cartuchos útiles de diversos calibres, por lo que procedieron a desmantelar el sito y inhabilitar los artefactos explosivos.

Cartuchos de carga y armas aseguradas por elementos de seguridad (28/08/2025). Foto: Especial
En un reconocimiento terrestre por una de las comunidades rurales del municipio de Concordia, el personal de Marina, localizó un costal con un peso de un kilo de Mexamon-D, 18.5 paquetes de explosivo Emulex 1., por lo que personal especializado en manejo de explosivos procedió a neutralizarlos

Los elementos Navales, adscritos al municipio de Elota, en un recorrido por el poblado Paredón, encontraron abandonadas tres armas automáticas, con cargadores, 779 cartuchos útiles de calibre 7.62mm, 75 cartuchos calibre 50, un artefacto explosivo improvisado, y chalecos tácticos.

Artefactos para hacer explosivos asegurados en Sinaloa (28/08/2025). Foto: Especial
