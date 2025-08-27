Tres integrantes del grupo delictivo Los Gansos fueron detenidos en cateos realizados en la alcaldía Iztacalco. También se aseguraron cerca de 900 dosis de droga y armas de fuego.

Los Gansos son señalado como una célula delictiva dedicada al robo de coches y motocicletas, la extorsión de comerciantes y al narcomenudeo en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los detenidos son Miguel Ángel "N" de 41 años de edad, Víctor Francisco "N" de 41 años y Rubí Athziri "N" de 27 años.

Los cateos fueron realizados gracias a indagatorias hechas en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal.

Un agente del Ministerio Público solicitó las ordenes de cateo a un juez de control, que, con los datos de prueba, otorgó los mandamientos.

Los tres cateos se realizaron de forma simultánea en las propiedades que serían usadas por la célula criminal, en dónde se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía de Justicia capitalina así como de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

En dos departamentos ubicados en un edificio de la calle Oriente 229, en la colonia Agrícola Oriental, se aseguraron 198 dosis de metanfetamina, 199 de cocaína y 192 bolsas con marihuana.

También se decomisaron dos armas largas, cuatro cargadores, 50 cartuchos útiles y se detuvo a un hombre y una mujer de 41 y 27 años de edad.

En el tercer cateo en un predio de la calle Sur 119, en la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, se aseguraron 99 dosis de metanfetamina, 100 de cocaína y 99 de marihuana, además de que detuvo a un hombre de 41 años de edad.

Uno de los sujetos detenidos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo.

Los tres detenidos ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

