Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Una mujer extranjera que había acudido el aeropuerto a cambiar divisas fue asaltada al bajar de un taxi en calles del Centro Histórico; durante el robo, la víctima recibió un disparo y fue llevada a un hospital.

Esta tarde, una mujer regresaba del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde habría realizado cambio de divisas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mujer viajaba en un taxi cuyos servicios son ofrecidos por el hotel donde se hospedaba, ubicado en el cruce de las calles República de Cuba y Allende, en la colonia Centro.

El taxi entró a un estacionamiento donde fueron alcanzados por una pareja en motocicleta.

El hombre que viajaba como copiloto en la motocicleta interceptó a la mujer y la amagó con un arma para quitarle el dinero, sin embargo, también le disparó en el abdomen, confirmó la SSC.

El agresor subió a la moto, que era manejada por una mujer, y ambos huyeron del lugar con el dinero.

La ciudadana extranjera recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde es atendida, confirmaron autoridades.

Agresores habrían huido en Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que policías capitalinos ingresaron a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 para localizar a dos hombres presuntamente ligados con un evento al exterior.

Afirmó que no hubo detonaciones dentro de las instalaciones.

“La circulación de trenes se detuvo momentáneamente durante el operativo; actualmente la marcha es continua”.

Buena tarde.

Personal de la @SSC_CDMX ingresó a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 para ubicar a dos hombres presuntamente implicados en un incidente ocurrido al exterior. No hubo detonaciones dentro de las instalaciones.



La circulación de trenes se detuvo… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2025

dmrr/cr