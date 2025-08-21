Un hombre señalado de haber participado en el robo a una pareja que buscaba comprar un coche ofertado a través de redes sociales fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón; cuatro de sus cómplices no lograron ser detenidos ya que vecinos lo impidieron.

La pareja vio la oferta de un auto que era ofrecido en una red social y al ponerse en contacto con el presunto vendedor, acordaron realizar la transacción en la colonia Torres de Potrero.

Al llegar al lugar pactado, el hombre y la mujer fueron amagados por cinco sujetos que llegaron a bordo de un coche color blanco y les robaron sus teléfonos y el dinero de la compra. Los cinco sospechosos escaparon en el vehículo.

Lee también Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Las víctimas pidieron ayuda de policías que patrullaban por la zona y les indicaron las características de los ladrones y el auto en que huyeron.

Con apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente se localizó el vehículo usado en el robo, estaba estacionado en la esquina de las calles Arboledas y Primera Cerrada de Arboledas, de la colonia Tlacoyaque.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y pudieron detener a un hombre, sin embargo, los otros sospechosos logaron escapar gracias a la ayuda de vecinos que impidieron el trabajo de los efectivos.

El vehículo en que viajaban tampoco pudo ser asegurado ya que fue ingresado en un domicilio, informó la SSC.

Al detenido se le aseguró un celular, que la mujer reconoció como el suyo, por lo que fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL