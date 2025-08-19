Elementos de la Policía Capitalina, asignados a resguardar la seguridad de los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, detuvieron a un menor de 17 años señalado como responsable de asaltar a mano armada a una mujer en los límites con la Magdalena Contreras, esto gracias a la Estrategia de Seguridad Integral 360 implementada por la Alcaldía, los policías recibieron el reporte de una persona detenida por vecinos, por lo que se trasladaron al lugar en el cruce de Aztecas y Oyametla, en la Colonia San Bernabé Ocotepec.

La afectada, de 25 años, narró que el hombre, que los vecinos tenían sometido, la amagó con un arma blanca mientras caminaba y la despojó de un teléfono celular, tras el robo, la joven comenzó a gritar y varios vecinos la auxiliaron y sometieron al sospechoso. Conforme al protocolo policial, los uniformados aseguraron al menor de 17 años, con iniciales D.E.S.P.

Los agentes le hallaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros con mango de madera color negro y el teléfono celular de la afectada, por lo que lo trasladaron a la Agencia 57 especializada en delito cometidos por menores para deslindar las responsabilidades.

Sin embargo, el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez dicte una sentencia en su contra.

