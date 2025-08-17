El próximo 14 de septiembre se llevará a cabo una consulta ciudadana en la alcaldía Álvaro Obregón sobre la construcción de una Utopía en el Parque Águilas Japón.

Para ello se instalarán 19 casillas de las unidades territoriales Águilas Tercer Parque, Águilas Parque, Alpes, Alpes (AMPL), Flor de María, Las Águilas, Ocotillos, San Clemente, Tetelpan, Puente Colorado, entre otras.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este ejercicio ciudadano se realizará de 9:00 a 17:00 horas, y participarán el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Desde que se dio a conocer este proyecto de Utopía vecinos de la demarcación manifestaron su rechazo al proyecto, pues aseguran que se afectarán áreas verdes del parque, por lo que sugieren que sea trasladado a otro espacio.

Ante las manifestaciones, la jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que no habría imposiciones y se escucharía a los vecinos.

El proyecto

El documento aclara que en el Parque Águilas Japón se intervendrá únicamente la zona ya impactada por construcciones como una plancha de concreto, un edificio en desuso, un estacionamiento, cancha de futbol 7 y un parque acuático.

La obra contempla una superficie de construcción de 5 mil 805 metros cuadrados y un desplante de 5 mil 137 metros, con un aumento de áreas verdes y permeables de 2 mil 151 metros cuadrados.

En la Gaceta Oficial se explica que se conservarán “la totalidad de los 443 árboles existentes en el polígono de intervención” y que el diseño será con enfoque de preservación ecológica.

Además, se prevé instalar un sistema de captación de agua pluvial con tratamiento propio para reutilización, así como obras de mejoramiento urbano en el entorno inmediato para reforzar la seguridad.

El Gobierno local asegura que entre los beneficios se encuentran el acceso a espacios gratuitos e incluyentes para cultura, educación, salud y recreación, y la reducción de desigualdades socio-territoriales.

