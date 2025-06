Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hiciera un llamado a todos los actores políticos de la Ciudad de México a sumarse a la construcción de las Utopías y no a detenerlas, vecinos Cuajimalpa, Xochimilco y Álvaro Obregón reiteraron que no están en contra de los proyectos, pero sí de las ubicaciones que han propuesto, donde ya existen complejos deportivos.

Por lo que no se sumarán mientras insistan con construir en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa, Centro Deportivo Xochimilco y Parque Águilas Japón.

“Siempre hemos mantenido el diálogo y la apertura. No estamos en contra de su proyecto, sino de la ubicación que proponen, y así no nos podemos sumar”, comentó Jacqueline Martínez, integrante del Concejo del pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

Luego de los distintas manifestaciones que han llevado a cabo opositores a varios proyectos de Utopía, este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a que “generemos espacios y que los actores políticos se sumen a la construcción y no a detenerla”.

Jacqueline Martínez afirmó que no puede haber unión si al presentarse argumentos “fundamentados” de por qué el lugar donde planean construir la Utopía de Cuajimalpa no es el adecuado —problemas hídricos y de movilidad—, no se ha hecho caso y no ha sido una opción.

Por su parte, vecinos de Xochimilco se negaron a sumarse al proyecto en el Centro Deportivo de la demarcación. Señalaron que “no hay posibilidad alguna”.

“Nos mantenemos en lo mismo porque Clara Brugada también se ha mantenido, siempre hará eco en oídos sordos. Está en la postura de hacer una Utopía y no hará caso de las necesidades reales del pueblo”, expuso Fernanda González, mamá de un jugador de la Liga Beisbol Xochimilco, a la que pretenden quitarle una cancha.

Asimismo, Arnoldo Martínez, apoderado legal de la asociación Vecinos del Corredor Las Águilas Unidos, donde se planea construir la Utopía de Álvaro Obregón, mencionó que no se sumarán porque “no es una oposición a las Utopías, sino a que se construya en el Parque Las Águilas Japón”.

“Queremos, más bien, que se construya en el Parque La Cuesta y que se aproveche la infraestructura muy desaprovechada, como es una pista, una cancha de fútbol, otra de fútbol rápido y otra de soccer”, indicó.

Rechazan diálogo

Respecto a lo que señaló la mandataria capitalina de que continúa el diálogo con vecinos de estos tres proyectos de Utopías, los vecinos rechazaron que haya mesas de trabajo.

Fernanda González, de Xochimilco, expuso que no ha habido ninguna mesa de diálogo y que “miente la jefa (de Gobierno)”.

“Si hay diálogo, queremos que sepa que estas mesas no son propiamente con las Utopías que estamos en contra, por eso le decimos que realmente se acerque a la ciudadanía, que pueden llegar a hacer proyectos buenos, pero con las necesidades reales de la gente”, explicó Jacqueline Martínez.

Agregó que la oposición no es solamente con estas Utopías, sino también de los deportivos Ceylán, en Azcapotzalco; Galeana, en Gustavo A. Madero; Eduardo Molina, en Venustiano Carranza y ahora en Miguel Hidalgo.