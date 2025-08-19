Armados con un fusil, dos sujetos fueron aprehendidos acusados de haber agredido a tiros a dos hermanos que les reclamaron por haber acosado a su hermana, en calles de la alcaldía Tláhuac; una de las víctimas murió en un hospital.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Manila y Quito, de la colonia Campestre Potrero, donde se registró un ataque a tiros, del cual dieron cuenta los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente.

Alertados por los monitoristas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y encontraron a dos jóvenes de 17 y 20 años de edad, quienes informaron que dos de sus hermanos habían acudido al lugar, domicilio de los hoy detenidos, para reclamarles por haber presuntamente haber acosado a su hermana.

Sin embargo, los dos sospechosos salieron con un arma tipo fusil y atacaron a los hermanos, dejándolos heridos de bala.

Los policías lograron detener a los dos sospechosos y les aseguraron el arma larga con 10 cartuchos útiles.

Los familiares de las víctimas llevaron por sus medios a los dos heridos rumbo a un hospital, donde lamentablemente uno de ellos falleció.

Los dos detenidos, de 27 y 30 años de edad, ya fueron presentados ante una autoridad ministerial y se supo que uno de ellos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, informó la SSC.

