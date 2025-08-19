La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca hacerse de un nuevo sistema de vigilancia perimetral a través de una licitación pública nacional.

La convocatoria publicada este martes contempla que la empresa que gane la licitación deberá instalar, configurar y poner en marcha el sistema de vigilancia para la FGJ.

“Contratación de la renovación de servicio del licenciamiento de seguridad lógica perimetral, que incluye instalación, configuración y puesta en operación”, establece la convocatoria.

Además, el ganador de la licitación deberá brindar una garantía de un año y contar con un sistema para poder brindar apoyo telefónico y vía correo electrónico los 7 días de la semana y las 24 horas del día, durante el periodo de garantía.

La adquisición de las bases a la licitación estará disponible hasta el jueves 21 de agosto y la apertura de las propuestas será el próximo lunes 25 y el falló final se dará a conocer el miércoles 27 de este mes.

La adjudicación de la licitación será para la empresa o licitante que ofrezca el precio más bajo para el sistema de vigilancia perimetral.

