Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca hacerse de un nuevo sistema de vigilancia perimetral a través de una licitación pública nacional.

La convocatoria publicada este martes contempla que la empresa que gane la licitación deberá instalar, configurar y poner en marcha el sistema de vigilancia para la FGJ.

“Contratación de la renovación de servicio del licenciamiento de seguridad lógica perimetral, que incluye instalación, configuración y puesta en operación”, establece la convocatoria.

Lee también

Además, el ganador de la licitación deberá brindar una garantía de un año y contar con un sistema para poder brindar apoyo telefónico y vía correo electrónico los 7 días de la semana y las 24 horas del día, durante el periodo de garantía.

La adquisición de las bases a la licitación estará disponible hasta el jueves 21 de agosto y la apertura de las propuestas será el próximo lunes 25 y el falló final se dará a conocer el miércoles 27 de este mes.

La adjudicación de la licitación será para la empresa o licitante que ofrezca el precio más bajo para el sistema de vigilancia perimetral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses