El Gobierno de la Ciudad de México relanzó ayer un megaprograma para atender los baches en las 217 vialidades primarias de la capital en un máximo de 48 horas.

¿Cómo denunciar un bache?

Para denunciar un bache, es necesario llamar al *0311 del Locatel, luego marcar el número 4 para ser contactado con un operador.

Según pudo constatar este diario, el operador solicitará el nombre completo del denunciante, el código postal de su vivienda, correo y teléfono celular para iniciar con el reporte.

Luego, hay que especificar en qué vialidad primaria se encuentra este bache, así como en qué intersección o a qué altura está; así como colonia y alcaldía, por lo que es importante ubicarlo muy bien.

Una vez dadas estas especificaciones, continuará la evidencia fotográfica: para el reporte se solicitarán hasta tres fotografías del bache a atender.

Estas evidencias habrá que mandarlas vía WhatsApp al 5550078967, con las iniciales del denunciante, un guión y la palabra Baches.

Automáticamente será generado el folio SUAC con la especificación del bache al correo electrónico proporcionado, asegurando que "Gracias por confiar en SUAC. En 24 horas máximo, asignaremos tu reporte a la autoridad responsable de atenderlo".

Sin embargo, es importante aclarar que el proceso dura en promedio 20 minutos.

