Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

El Gobierno de la Ciudad de México relanzó ayer un megaprograma para atender los en las 217 vialidades primarias de la capital en un máximo de 48 horas.

¿Cómo denunciar un bache?

Para denunciar un bache, es necesario llamar al *0311 del Locatel, luego marcar el número 4 para ser contactado con un operador.

Según pudo constatar este diario, el operador solicitará el nombre completo del denunciante, el código postal de su vivienda, correo y teléfono celular para iniciar con el reporte.

Lee también

Luego, hay que especificar en qué vialidad primaria se encuentra este bache, así como en qué intersección o a qué altura está; así como colonia y alcaldía, por lo que es importante ubicarlo muy bien.

Una vez dadas estas especificaciones, continuará la evidencia fotográfica: para el reporte se solicitarán hasta tres fotografías del bache a atender.

Estas evidencias habrá que mandarlas vía WhatsApp al 5550078967, con las iniciales del denunciante, un guión y la palabra Baches.

Lee también

Automáticamente será generado el folio SUAC con la especificación del bache al correo electrónico proporcionado, asegurando que "Gracias por confiar en SUAC. En 24 horas máximo, asignaremos tu reporte a la autoridad responsable de atenderlo".

Sin embargo, es importante aclarar que el proceso dura en promedio 20 minutos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses