Tras tapar casi 200 mil baches en vías primarias de la Ciudad de México con el Megabachetón, ante la temporada de lluvias actual el Gobierno capitalino anunció tres acciones para atender las denuncias por oquedades en vialidades y la repavimentación de la carpeta asfáltica.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que la primera medida, que arrancará hoy en la noche, será un programa nocturno de bacheo de las 217 vialidades primarias de la capital, con el que los trabajos se realizarán todos los días entre las 22:00 y las 5:00 horas del día siguiente.
Brugada destacó que se trata de la reparación de vialidades primarias, toda vez que las secundarias son responsabilidad de las alcaldías, aunque la administración capitalina está apoyando a las demarcaciones con las obras que tienen que ver con socavones.
maot