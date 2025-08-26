"Ha sido algo muy, muy fuerte, como lo he dicho, pero creo en la justicia", fueron las primeras palabras del señor Dionisio Huerta, padre de Christopher, a la salida de la audiencia en donde se vinculó a proceso a el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que disparó y mató a su hijo, el martes pasado.

Entrevistado junto a su abogado y otros familiares a la salida de la audiencia de vinculación, en los Juzgados Orales en el Reclusorio Oriente, el padre de Christopher Huerta habló sobre una probable sentencia al policía que disparó contra su hijo, dijo que el tema está en manos de la autoridad judicial.

"Estamos pegados a la ley, lo que dicte el juez, es lo que tiene que hacer, si él lo ve lo más conveniente, no tengo yo ninguna cosa más que agregar, lo dejo en manos de las autoridades", afirmó.

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de vinculación de los dos policías que se enfrascaron a golpes con Christopher y su papá y que culminó con la muerte del joven de 21 años.

El oficial Julio César N, quien disparó a Christopher, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, mientras que el segundo policía, Luis Arturo N, acusado de abuso de autoridad, quedó en libertad.

Sobre la libertad del segundo oficial involucrado en los hechos del pasado 19 de agosto, Dionisio confío una vez más en la actuación de las autoridades.

"A final de cuentas si el juez lo dictó y lo vio conveniente, a final de cuentas como lo digo, tenemos leyes y si el juez así lo dictaminó...De ninguna otra forma", afirmó.

El padre de Christopher afirmó que no había ningún retén policíaco en el lugar de los hechos, como señaló la autoridad, y que él confía en la ley de Dios.

"Al final de cuentas creo yo vale más la justicia de Dios y es el que nos rige".

¿Qué pasó?

El pasado 19 de agosto se volvió viral el video donde un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le disparó a al joven en un punto de revisión ubicado en la calle Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena.

Los hechos se registraron cuando dos sujetos pasaron a bordo de una motocicleta por el punto de revisión y, de acuerdo con la SSC, los jóvenes se pusieron agresivos, lo cual dio pie a una pelea con los policías.

Fue entonces que uno de los elementos fue golpeado y sacó su arma para disparar en contra del joven de 21 años de edad. El motociclista fue trasladado a un hospital donde más tarde falleció por la herida en la cabeza.

El momento de la pelea fue captado por un vecino y se ve cuando el policía detonó el arma en contra del joven por la espalda, cuando caminaba hacia su motocicleta.

dmrr/cr