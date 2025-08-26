La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invitó a las y los capitalinos a las "Noches de Murciélagos", que se realizará el viernes 29 de agosto en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, ubicado en Carretera Picacho-Ajusco, km 5.5 Ampliación Miguel Hidalgo, en Tlalpan.

Las y los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la importancia que tienen los murciélagos en los ecosistemas, en un horario de 19:30 a 21:00 horas. Esta actividad tiene un costo de 18 por persona o visita y taller por 84 pesos. Para asistir a la actividad se debe hacer previo registro en https://forms.gle/CKfUBg2c1vrVg5xJ9.

El evento sera el viernes 29 de agosto en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas en un horario de 19:30 a 21:00 horas. Foto: Especial.

Durante la jornada nocturna, se contará con actividades como recorrido con radares, juegos de polinizadores, talleres informativos y proyecciones sobre el tema para personas de todas las edades.

Estas actividades buscan destacar su importancia ecosistémica, así como mejorar la relación entre las y los habitantes de la ciudad y los murciélagos, además de mitigar las adversidades más grandes a las que se enfrentan estos mamíferos para lograr su supervivencia en un ambiente cada vez más urbanizado, como en la Ciudad de México, en donde se han reportado hasta 23 especies.

