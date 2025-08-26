Julio César N, el policía que disparó contra Christopher Huerta el pasado 19 de agosto, fue vinculado a proceso por la muerte del joven de 21 años; mientras que el otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Luis Arturo quedó en libertad.

Tras una audiencia de poco menos de tres horas, un juez de control vinculó a proceso a Julio César N, el policía que disparó su arma contra Christopher Huerta. El policía llevará el proceso en prisión domiciliaria.

También se fijó el plazo de tres meses para las investigaciones antes del juicio por homicidio calificado.

El abogado del policía vinculado, Javier Barrera Meneses informó a su salida de la audiencia que la medida de prisión domiciliaria se logró bajo el principio de "pro persona".

Además informó que su estrategia no fue la de la legitima defensa sino que el asesinato no se cometió con dolo sino como una imprudencia.

"Yo nunca traté o mi estrategia nunca fue una legitima defensa; imprudencial, no existió ese dolo", expresó el abogado Barrera.

Los tres meses que se realizarán las investigaciones complementarias, el policia Julio César estará en su domicilio y su custodia ha estado a cargo de la Guardia Nacional.

Los dos policias que tuvieron hoy su audiencia en los Juzgados Procesales del Reclusorio Oriente están señalados en los hechos por la muerte de Christopher Huerta, cuando viajaba en motocicleta junto con su papá, por calles de la colonia Jardín Balbuena.

