La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial capitalina, para una mayor difusión, cuatro iniciativas ciudadanas que buscan modificar el uso de suelo en predios de las alcaldías Tlalpan, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La primera iniciativa propone el aumento de altura de tres a cinco niveles para desarrollar un proyecto de vivienda plurifamiliar, orientado a un segmento de interés medio, para el predio ubicado en Belisario Domínguez 28, colonia San Bartolo el Chico, en Tlalpan. “La edificación contemplará departamentos de 56 m² y 63 m², lo que permitirá aumentar la oferta de viviendas en la zona, de acuerdo con las necesidades habitacionales actuales”.

La segunda iniciativa busca pasar de cuatro a seis niveles de altura, para la edificación de viviendas y locales comerciales en la planta baja, en el predio ubicado en Avenida Moliere 233, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lee también Inauguran nuevo Hospital Veterinario en Venustiano Carranza; podrá brindar hasta 100 atenciones al día

Asimismo, se propone cambiar de E/9m/25 (Equipamiento, 9 metros de altura, 25% mínimo de área libre) para permitir los usos de suelo de centro deportivo, centro comercial, oficinas y vivienda, en una superficie de terreno de 13 mil 239.45 m2, en Sindicalismo 3, en la colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por último, el cuarto cambio de uso de suelo propone permitir el uso de suelo de Hotel en la zonificación HM25/20/Z en el predio ubicado en Jesús Terán 35, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov