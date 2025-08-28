El Comité de Víctimas de Asunción Nochixtlán informó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al policía vial de Oaxaca, José Luis L. S., quien es acusado del asesinato de tres personas durante el desalojo de profesores y simpatizantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el 19 de junio de 2016, y en el que también participaron elementos de la Policía Estatal y de la entonces Policía Federal.

Según el Comité, José Luis L. S. es el policía que se observa en un video difundido en medios nacionales sobre un puente disparando contra civiles.

¿Qué ocurrió en Nochixtlán?

En junio de 2016, maestros de la Sección 22 del SNTE y miembros de organizaciones afines al magisterio bloquearon por varios días la carretera federal 190 Oaxaca-Cuacnopalan en el municipio de Asunción Nochixtlán, para exigir la abrogación de la reforma educativa y del decreto que los despojó del control administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), así como para exigir la liberación de sus dirigentes sindicales.

El 19 de junio, los gobiernos estatal y federal en ese entonces encabezados por Gabino Cué Monteagudo y Enrique Peña Nieto, implementaron un operativo policiaco para desalojar el bloqueo carretero a través del uso de la fuerza pública. En este operativo murieron ocho personas y alrededor de 200 personas lesionadas, al menos 27 de ellas con heridas de bala, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Recientemente, fueron liberados el ex jefe de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Juan Peralta Álvarez, y el ex integrante de la Policía Federal, Carlos Guerrero Romero, para llevar su proceso en libertad, tras ganar un amparo, y tras su liberación se determinó que ambos deberán presentarse a firmar cada 15 días, Peralta Álvarez deberá pagar una multa de 20 mil pesos, y Guerrero Romero, una multa de 10 mil pesos.

Mientras que en junio de 2023, el juez federal Álvaro Niño Cruz también determinó que Ismael Mendoza Díaz, otro de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, también lleve su proceso en libertad.

Otro mando al que también se la cambió la medida cautelar de prisión preventiva a llevar su proceso en libertad es José Luis Rincón Alvarado, quien fue el mando a cargo de la Gendarmería que participó en el operativo de Nochixtlán, y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa las lesiones por armas de fuego causadas por los policías a su cargo a diversas víctimas.

Además, también llevan su proceso en libertad Luis Enrique Cobián López y Jorge Isaac Trujillo, ambos ex mandos de la extinta Policía Federal, fueron vinculados a proceso por un Juez federal. Los dos están acusados del homicidio de seis personas y por lesiones con disparo de armas de fuego a 27 personas durante el operativo de desalojo del 19 de junio de 2016.

En total, son seis exmandos policiacos federales y estatales que han obtenido el cambio de medida cautelar para llevar en libertad los procesos judiciales que se siguen en su contra.

Hoy, a las 14:00 horas el Comité de Víctimas de Asunción Nochixtlán ofrecerá una conferencia de prensa para emitir un pronunciamiento relacionado con la detención del policía vial José Luis L. S.

