Mérida, Yucatán.- Medio centenar de personas han perdido la vida en siniestros viales en Yucatán durante este periodo vacacional de verano.

"Este es el cuarto año consecutivo que se rebasa la cifra esperada de fallecimientos en el estado, lo que genera preocupación, pues este tipo de sucesos son prevenibles”, indicó René Flores Ayora, especialista en Auditoría Vial.

Precisó que en la recta final de las vacaciones de verano se confirman en Yucatán 52 personas muertas en siniestros de tránsito, lo que representa 41% más de lo pronosticado”, subrayó.

Explicó también que el Big Data, estadística que sirve para establecer el número de fallecimientos en un periodo, había estimado 37 decesos, aunque esta cifra fue superada desde hace varias semanas.

En ese sentido, indicó que durante los fines de semana de este periodo vacacional se registraron entre dos y tres muertes por percances viales, en promedio.

Destacó que conducir a exceso de velocidad, los distractores, el consumo de bebidas alcohólicas y la falta de casco certificado en el caso de los motociclistas, han sido los principales factores de riesgo.

“Entre los fallecidos en este verano 34 son motociclistas, es decir, más del 50%; en lo que va del año suman al menos 175 fallecimientos por siniestros viales en Yucatán”, precisó Flores Ayora.

El especialista insistió en que es vital respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de sustancias tóxicas y, en el caso de los motociclistas, utilizar un casco certificado para reducir riesgos en caso de accidente.

