Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván sostuvo un encuentro con senadores del Partido Acción Nacional (PAN), en el que se acordó dar impulso a iniciativas que generen beneficios directos para la población, particularmente en materia de salud, seguridad y desarrollo agrícola en Chihuahua.

Durante la reunión, legisladores encabezados por Mario Vázquez Robles expresaron a la mandataria estatal su disposición de acompañar la agenda de la entidad en el Senado de la República.

“Venimos a expresarle nuestro profundo reconocimiento y nuestro absoluto respaldo a la gobernadora del estado Maru Campos Galván, lo que ella está haciendo en Chihuahua para nosotros es un ejemplo, es un modelo a nivel nacional. Venimos a expresarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento incondicional”, manifestó Ricardo Anaya, coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta.

El senador Mario Vázquez anunció que esta semana estarán en Chihuahua para recorrer municipios serranos, con el objetivo de conocer de cerca el trabajo realizado en favor de la población de la Sierra Tarahumara. Explicó que esta visita busca sensibilizar a los legisladores sobre la diversidad y particularidades de la entidad, tal como ha ocurrido en experiencias previas en estados como Aguascalientes y Querétaro.

La gobernadora y los senadores coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente de cara al próximo periodo ordinario en la Cámara Alta.

En la mesa de trabajo participaron también Marko Cortés, María de Jesús Díaz, Gina Gerardina Campuzano, Gustavo Sánchez, Miguel Márquez, Ivideliza Reyes, Mayuli Latifa Martínez, Verónica Rodríguez, Imelda Sanmiguel Sánchez y Raymundo Bolaños.

dmrr/cr