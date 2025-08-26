Ciudad Juárez, Chihuahua.– Con una inversión de 828.4 millones de pesos quedó inaugurado el nuevo edificio terminal del Aeropuerto Internacional de esta frontera, obra que duplica la superficie operativa y busca consolidar la conectividad y el dinamismo económico de la región. La ceremonia estuvo encabezada por la gobernadora Maru Campos Galván y el director general de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Ricardo Dueñas.

Ricardo Dueñas destacó: “Este terminal aéreo es la puerta de entrada para Estados Unidos y el mundo, y refleja nuestro compromiso con Juárez y la mejora continua. Nuestra visión es clara: hay que seguir creciendo”. Además, anunció que en 2026 se realizará una segunda inversión por mil 200 millones de pesos para atraer nuevas rutas y mejorar la conectividad.

La gobernadora Campos Galván señaló: “Hoy se entrega un rostro nuevo, un rostro moderno para este aeropuerto que se suma al objetivo que tenemos para generar confianza, certeza y competitividad”.

Las obras incluyeron la ampliación y rehabilitación de salas de última espera al triple de su capacidad, tres nuevas puertas de abordaje, renovación de acabados, modernización de mobiliario y sanitarios, puertas automáticas, mejora del sistema de equipaje, vehículos contra incendios, sistemas de comunicación y alumbrado, un sistema de drenaje pluvial, subestaciones eléctricas y sistemas de respaldo de energía, y reorganización del estacionamiento.

El proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo de OMA en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para responder al crecimiento sostenido de pasajeros y operaciones.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce; el director de Operación Aeroportuaria de OMA, Raful Zacarías Ezzat, y la diputada local Xóchitl Contreras.

