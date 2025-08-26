Juchitán, Oax.– Sorpresivamente, el gobierno de Oaxaca dio marcha atrás en su intento de despedir a mil 344 burócratas, tras nueve meses que el congreso local decretó el despido, bajo el argumento de irregularidades en la asignación de plazas y la austeridad.

Desde diciembre pasado, cuando Jara Cruz enfrentó el reclamo de los despedidos, siempre destacó que las administraciones pasadas incurrieron en irregularidades para favorecer a sus cercanos y denunció que esas plazas habían sido compradas.

Hoy, en conferencia de prensa, el gobernador de Oaxaca anunció que todos los burócratas despedidos en diciembre pasado, podrán regresar a laborar con todos sus derechos laborales y antigüedad.

Lee también Impulsan Academia de Policia Infantil en Guanajuato; el programa forma a niñas, niños y adolescentes

Cuestionó el mecanismo de contratación “irresponsable” de las anteriores administraciones que pudieron en riesgo las finanzas estatales, así como del sistema de pensiones y aseguró que nunca más Oaxaca permitirá esas prácticas nocivas.

Tras el anuncio del gobernador Jara, que los mil 344 burócratas serán contratados, porque aportan a la administración pública y al sostén de su respectiva familia y porque su gobierno de izquierda defiende a los trabajadores, el sindicato de burócratas se congratuló con la medida.

Mientras tanto, grupos de burócratas calificaron la decisión de Jara, como “desesperada” ante el próximo proceso de revocación de mandato. El gobernador calificó a esas voces como “padrinos” o “coyotes” que cobran porque supuestamente defienden los derechos laborales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr