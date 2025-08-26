Más Información

Juchitán, Oax.– En el segundo día de del periodo agosto-diciembre de este 2025, los trabajadores del Instituto Tecnológico del Istmo (ITI), de la delegación sindical D-V-71 de la sección 61, del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), declararon un .

En un comunicado de la representación sindical, se informó que el paro y otras acciones para la “defensa de la legalidad, y la vida institucional” del plantel, se acordaron en la asamblea del pasado 19 de agosto.

Al inicio del cuatrimestre el pasado lunes 25 de este mes, los sindicalistas se concentraron en el acceso principal de la institución e impidieron el ingreso de las autoridades académicas, El director del ITI, Juan José Rementería Orozco, adelantó que no iría para evitar confrontaciones.

Varios padres de familia que acompañaron a sus hijos desde las comunidades istmeñas al regreso a clases, mostraron su molestia con el paro decretado por la delegación sindical. Pagamos inscripción, estamos rentando cuartos y nos salen que no hay clases empezando, dijeron.

Algunos padres, aún con bolsas de víveres para sus hijos, quisieron hablar con el director y el dirigente sindical, Wilber Guerra Cabrera. El director no pudo entrar y el líder sindical “anda paseando en Cancún”, les respondieron.

contactó al secretario general Guerra Cabrera, quien confirmó que se encuentra en Cancún, a la primera reunión nacional de dirigentes nacionales. En su ausencia, sus propios compañeros circularon copias de transferencias bancarias a su favor, enviados por el Tec Istmo.

