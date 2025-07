Pese al anuncio del viernes pasado de que se había levantado el paro en tribunales del Poder Judicial y hoy se reanudarían labores, las instalaciones siguen cerradas e, incluso, han provocado choques entre litigantes y trabajadores pues los primeros ya quieren resolver sus casos pendientes.

“Ya no sé qué más quieren, les dieron los aumentos sin que se los merezcan, no hacen nada, y no tienen palabra. Todos tenemos asuntos que resolver desde hace 2 semanas y siguen en lo mismo, no puedo ver a mi hijo por culpa de ellos”, dijo Marisela, una madre en espera de una resolución para que le den a su hijo, pero no ha concretado por el paro en el tribunal.

Afuera de los edificios de la avenida Niños Héroes, los litigantes se liaron a gritos e insultos con los empleados del Poder Judicial. “Ya les dieron lo que querían, déjenos entrar y hacer nuestro trabajo”, recriminaban a los empleados que mantenían las puertas cerradas.

El sector de empleados que mantienen el tribunal cerrado son aproximadamente 100 que aseguran que a ellos no les beneficio el acuerdo al que llegaron, por lo que piden también se contemplados por las autoridades Capitalinas.

¿Qué pasó el viernes?

Autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) y la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llegaron esta noche a un acuerdo para reanudar labores el lunes 7 de julio.

“El acuerdo firmado estipula la entrega de un bono extraordinario pagadero en el mes de diciembre de 2025, independiente del que se otorga anualmente en el mismo mes; asimismo, la asignación de recursos, por única ocasión, los cuales serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 al J20, que serán depositados en el mes de diciembre del ejercicio 2025”, informó el Poder Judicial.

El acuerdo, firmado por el oficial mayor del PJCDMX, Sergio Fontes Granados, con la representación del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, puntualiza, además, la basificación del personal de los órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas por convocatoria periódica, que, con independencia de haber cumplido el requisito básico de los seis meses un día, tome como parámetro la antigüedad laboral.

