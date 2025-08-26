El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a su subsecretaria de Gobierno para la región Norte, Sonia Villarreal Pérez y dijo que al parecer tuvo que ver con el embarazo de la funcionaria.

Desde hace días trascendió que tanto a Sonia Villarreal, exalcaldesa de Piedras Negras y exsecretaria de Seguridad, como a su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, comandante regional de la Policía Estatal, les habían revocado sus visas la semana pasada.

Hasta ahora la subsecretaria no ha emitido una información oficial sobre la revocación de la visa ni tampoco las autoridades de Aduanas y Fronteras en Estados Unidos. El gobernador Jiménez Salinas comentó que no hay mucha información, pero que el retiro de la visa tuvo que ver con el embarazo de Villarreal.

“Tengo entendido que como no hay mucha información al respecto, no dan mucha información, pero tiene que ver con su embarazo. Porque iba a nacer en tres semanas. Por ahí hubo una situación”, comentó el mandatario.

Manolo Jiménez dijo que es muy respetuoso de las decisiones que toman las autoridades de Estados Unidos, sobre todo por la política de restricción relacionado con el tema de personas que buscan dar a luz en este país.

“Es muy común que en la frontera tengan sus hijos en Estados Unidos, es un tema hasta cultural, pero hay una nueva política de cruce. Me dicen que es la razón”, reiteró el gobernador.

