Monterrey, Nuevo León.– La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una carpeta de investigación por el caso Ángel, estudiante de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que recibió un golpe en la cabeza por parte de un compañero, aparentemente de forma accidental.

La familia del menor informó que desde el martes, el joven denunció los hechos ante el Ministerio Público del Hospital Universitario, donde fue atendido después del incidente.

El fiscal general del estado, Javier Flores, confirmó que también existe una denuncia en contra del personal del plantel educativo.

"Tenemos entendido que hay una queja del alumno en cuanto a la respuesta que dio el personal de la Prepa 2”, señaló el funcionario.

Los hechos ocurrieron cuando el joven estaba sentado en su salón de clases cuando, presuntamente por accidente, otro compañero le pegó en la cabeza con uno de los pupitres.

Según las versiones, el alumno fue trasladado al Hospital Universitario horas después de que ocurrieron en los hechos.

En el nosocomio, el personal médico informó a los familiares que Ángel había sufrido un traumatismo en la cabeza.

Su madre, admitió que el golpe pudo tratarse de un accidente, sin embargo, cuestionó al personal educativo sobre el actuar tardío para la atención del menor.

