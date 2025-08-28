Cuernavaca, Mor.- La muerte por atropellamiento de una menor de cuatro años de edad, que bailaba con su tía en los cruceros viales para pedir monedas, llegó a la Mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, con la instrucción gubernamental de atender a los tutores de la menor y albergar en el día a otros infantes en el DIF estatal para evitar ponerlos en riesgo.

Ayer, la menor fue atropellada por el conductor de un camión de mudanzas en la glorieta vial conocida como La Luna, en Cuernavaca, donde confluyen el principal tráfico vehicular hacia la zona oriente y centro de esta ciudad.

Era frecuente ver a la menor y a su tía bailar en los cruceros, apoyados con una bocina que de pronto se apagaba para pasar por las filas de autos y pedir algunas monedas.

Los primeros reportes indican que son originarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y lo que se sabe de la menor es que sus padres la abandonaron cuando tenía siete meses y desde entonces su tía se hizo cargo de ella.

Hoy el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que el caso fue planteado por la Fiscalía General del Estado en la mesa de seguridad y mencionó que buscan a traductores de la lengua indígena de los tutores de la menor para iniciar el proceso contra el chofer del camión, detenido en el lugar ese los hechos.

Una versión recogida en la escena del accidente indica que la menor estaba sola en la banqueta del crucero porque su tía se ausentó del lugar y la dejó “encargada”. Algunos testigos manifiestan que la menor habría resbalado y fue arrollada con las llantas traseras del camión.

Urrutia Lozano informó que la gobernadora Margarita González Saravia instruyó dentro del gabinete agilizar las medidas para ayudar a los tutores de la menor, incluso conseguirles trabajo.

“La gobernadora fue muy clara y dijo abiertamente: ‘hay que apoyar a estas personas’”, comunicó Urrutia Lozano.

