La que se registró el miércoles por la noche en la cancha de Independiente, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó como saldo al menos 23 personas heridas y atendidas en centros de salud bonaerenses. Dos de ellas, ambos simpatizantes de , permanecen internados en grave estado de salud en el Hospital Fiorito tras ser intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves.

Según informaron fuentes con acceso a la investigación ante la consulta de La Nación, esas personas ingresaron al centro de salud con traumatismos craneoencefálicos graves, con , e incluso una de ellas presentaba tres cortes en la cabeza.

“Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución”, añadieron. Uno de ellos fue identificado por el club chileno como Gonzalo Alfaro, que sufrió heridas al caer desde la tribuna alta del estadio cuando un violento grupo de hinchas de Independiente se acercó para agredirlos. En otra grabación, se ve cómo es golpeado por hinchas que buscaban obligarlo a que pida perdón. El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera Gallo, dijo que, por fortuna, el hombre cayó sobre un techo.

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/AGENCIAS
Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/AGENCIAS

Alfaro permanece con pronóstico reservado. El otro herido internado en el nosocomio es Jaime Mora, de 56 años y también de nacionalidad chilena, quien está estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical.

En tanto, en el Hospital Presidente Perón, hay dos internados: Andrés Villalobo, chileno, con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado, y Nazareno Hasenaver, argentino, estable y en proceso de recuperación.

Por su parte, en el Hospital Eduardo Wilde se recupera un chileno que tiene heridas leves con traumatismo de cráneo, identificado como Joaquin Alvayay.

Fuentes del Gobierno de Buenos Aires confirmaron a La Nación que los heridos se mantienen en el mismo estado que este mediodía.

A Hospital Fiorito fueron derivados además otros 11 heridos leves, algunos de los cuales costó identificar porque no tenían en su poder sus documentos de identidad.

En tanto,cinco personas lastimadas, una de ellas apuñalada, fueron atendidas en el Hospital Perón, mientras que otras cuatro, que ya fueron dadas de alta, recibieron los primeros auxilios en el Hospital de Wilde por politraumatismos.

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/ AGENCIAS
Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/ AGENCIAS

De acuerdo a información suministrada por la U. de Chile, en las primeras horas de este jueves 97 simpatizantes chilenos permanecían detenidos en la comisaría cuarta de Avellaneda debido a los violentos incidentes. Las mismas fuentes indicaron que ningún integrante del plantel del equipo, ni funcionarios ni familiares sufrió lesiones.

Viera Gallo dijo que espera que la Justicia “haga rápidos su trabajo para liberar a los detenidos”. “Los menores ya fueron entregados. Quedan tres mujeres y el resto son hombres. Les llevé la calma. Están en condiciones que son muy precarias”, se explayó el embajador en diálogo con TN y aclaró que si el fiscal a cargo de la investigación considera que alguno de los hinchas chilenos debe responder a la Justicia “el consulado se ocupará de su defensa”.

El embajador chileno sumó que durante el transcurso de la mañana de este jueves se juntará con los representantes de carabineros que estuvieron en el estadio de Independiente para analizar, junto a directivos de la U. de Chile, qué pasó con la organización porque hay “una estrecha colaboración entre las policías de ambos países”.

Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/ AGENCIAS
Violencia en el Independiente vs U de Chile. FOTO: Archivo/ AGENCIAS

Micros requisados a hinchas de la U. de Chile

El jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, Juan Manuel Castrilli, supervisaron la requisa que se les hizo a los micros y a más de 300 hinchas de la Universidad de Chile luego de los serios incidentes que ocurrieron en el estadio de Independiente.

Tras suspenderse el partido en Avellaneda, los ómnibus en los que se trasladaban hinchas chilenos fueron recibidos al ingresar a la Ciudad y custodiados hasta Puerto Madero, donde fueron requisados.

La División K9 de perros revisó los micros, mientras que los policías identificaron a cada uno de los hinchas con sus fotos y respectivas cédulas, manteniendo comunicación con la Policía Bonaerense, Carabineros de y la fiscalía actuante. Durante el procedimiento, no hubo detenidos ni se encontraron armas blancas, drogas ni bengalas.

