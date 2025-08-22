Más Información

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Sheinbaum anuncia "Café del Bienestar"; para que opositores se sigan "retorciendo", señala

Sheinbaum anuncia "Café del Bienestar"; para que opositores se sigan "retorciendo", señala

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

¡Supera CDMX el promedio histórico de lluvia!; ¿Cuánto ha llovido en este 2025?

¡Supera CDMX el promedio histórico de lluvia!; ¿Cuánto ha llovido en este 2025?

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Durante el verano, una serie de ha afectado a animales silvestres en . Entre las especies impactadas están ciervos, ardillas grises y conejos, que muestran deformaciones poco comunes en diversas partes del cuerpo.

En estados como , Pensilvania y Wisconsin, observadores de vida silvestre reportaron varios ciervos con múltiples furúnculos llenos de pus en la piel. Las lesiones, que aparecen en zonas como las piernas y el rostro, deforman por completo a los animales.

Especialistas atribuyeron los casos a una condición conocida como fibroma cutáneo en ciervos, o “verrugas de venado”.

Lee también

Este virus se transmite a través de mosquitos y garrapatas, y se vuelve más frecuente con temperaturas altas. Los insectos infectan a nuevos animales al transportar sangre de individuos ya enfermos.

En Fort Collins, al sureste de Colorado, los residentes quedaron sorprendidos por la aparición de conejos silvestres con estructuras negras parecidas a tentáculos o “cuernos” en la cabeza.

Animales silvestres en Estados Unidos infectados por un virus. Foto: LA NACIÓN - Costa Rica
Animales silvestres en Estados Unidos infectados por un virus. Foto: LA NACIÓN - Costa Rica

“Ardillas zombis” en Maine

Las protuberancias, de superficie rugosa, crecían en zonas como el rostro, cuello y boca. El Departamento de Parques y Vida Silvestre estadounidense confirmó que se trataba de una infección viral que solo afecta a conejos y no representa un riesgo para otros animales ni para los humanos.

Lee también

En paralelo, medios como el New York Post reportaron la aparición de ardillas grises cubiertas de tumores similares a verrugas en zonas residenciales del estado de Maine y en regiones fronterizas con Canadá.

Algunos usuarios de redes sociales se refirieron a ellas como “ardillas zombis” debido a su apariencia. Los científicos indicaron que se trataría de fibromatosis de ardilla, una enfermedad causada por el leporipoxvirus, el cual se transmite mediante el contacto con lesiones o saliva de animales infectados. El proceso de contagio es similar al del herpes en humanos.

Estos eventos han generado inquietud entre expertos, que advierten sobre la posibilidad de más brotes mientras persistan las condiciones climáticas actuales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana