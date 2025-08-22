Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será en Washington en diciembre; afirma que ya "no hay crimen" en esa ciudad

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y en México tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.
En el anuncio, Trump también se refirió a Washington DC como un “agujero de ratas”, y que ahora “no hay crimen”, luego de que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.
"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. *Con información de AFP
