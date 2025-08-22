Más Información
EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump
Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar
Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia
Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?
Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre
Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que Chicago y Nueva York serán las próximas grandes ciudades del país en ser blanco de una ofensiva federal contra la delincuencia.
"Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York", añadió el mandatario.
Lee también Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será en Washington en diciembre; afirma que ya "no hay crimen" en esa ciudad
Canadá elimina aranceles de represalia sobre productos de EU que cumplen con el T-MEC; será a partir del 1 de septiembre
sg/mcc