El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que TikTok tiene compradores en Estados Unidos, y añadió que hablará con el presidente de China, Xi Jinping, "en el momento adecuado" sobre la plataforma.

“Soy fan de TikTok. A mis hijos les encanta TikTok”, dijo el presidente. “A los jóvenes les encanta TikTok. Si logramos que siga funcionando, genial. Estaremos atentos a las preocupaciones de seguridad. Y tenemos compradores, compradores estadounidenses”.

El mandatario estadounidense también afirmó que las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad nacional de la aplicación estaban "muy sobrevaloradas".

Apenas a principios de esta semana, la Casa Blanca lanzó su propia cuenta en la plataforma de videos cortos, de origen chino.

