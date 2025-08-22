Más Información
Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia
Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre
¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?
Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será en Washington en diciembre; afirma que ya "no hay crimen" en esa ciudad
Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"
Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que TikTok tiene compradores en Estados Unidos, y añadió que hablará con el presidente de China, Xi Jinping, "en el momento adecuado" sobre la plataforma.
“Soy fan de TikTok. A mis hijos les encanta TikTok”, dijo el presidente. “A los jóvenes les encanta TikTok. Si logramos que siga funcionando, genial. Estaremos atentos a las preocupaciones de seguridad. Y tenemos compradores, compradores estadounidenses”.
El mandatario estadounidense también afirmó que las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad nacional de la aplicación estaban "muy sobrevaloradas".
Apenas a principios de esta semana, la Casa Blanca lanzó su propia cuenta en la plataforma de videos cortos, de origen chino.
Lee también Trump afirma que juntar a Putin y Zelensky es como mezclar "aceite y vinagre"; dice que "no se llevan muy bien"
Canadá podría anunciar hoy un posible acuerdo comercial con EU; prevén eliminación de aranceles de represalia a importaciones
sg/mcc