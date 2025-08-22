Más Información

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar

Sheinbaum: no hay "colaboración sin precedentes” con la DEA; rechaza afirmaciones de director de la agencia

Estos son los 26 perfiles finalistas para liderar la Comisión Nacional de Búsqueda; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Dan 90 días más para que García Luna apele su condena por narcotráfico en EU; el nuevo plazo es el 18 de diciembre

Anuncian "México Imparable" para incentivar el turismo deportivo; destaca culturas indígenas

Sheinbaum anuncia "Café del Bienestar"; para que opositores se sigan "retorciendo", señala

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Rescatan a hombre secuestrado en un auto tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc; hay dos detenidos

Asesinan a tiros a dos mujeres cuando viajaban en un auto en Xochimilco; una de las víctimas tenía 10 años

El presidente de Estados Unidos, , aseguró que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelensky, para buscar una solución pacífica a la .

"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

Tras reunirse con ambos líderes por separado, el mandatario planteó que Putin y Zelensky celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.

La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.

Moscú ha enfriado esta posibilidad al asegurar que el líder ucraniano se niega a aceptar las condiciones que pide y al proponer su capital como lugar de la reunión, después de más de tres años de guerra.

"Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con otros. Pero bueno, voy a firmar esto para él. Me enviaron una copia", dijo Trump sobre Putin con una foto de ambos durante la cumbre que celebraron en Alaska hace unas semanas.

Guerra en Ucrania. Foto: EFE
Guerra en Ucrania. Foto: EFE

"Creo que vendrá, depende de lo que pase. Puede que venga o no. Tenemos muchas cosas pasando en las próximas semanas, pero pensé que era una buena foto de él. Bueno, mía, pero buena por parte de él. Así que fue un buen gesto que me la enviaran", añadió.

Trump condena ataque ruso contra fábrica estadounidense en Ucrania

Trump manifestó el viernes su descontento con los últimos ataques rusos que afectaron ayer a una gran fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la guerra en curso en ese país europeo.

"No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra. No estoy contento en absoluto. Veremos qué pasa".

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Los bombardeos causaron dos muertos, uno en Jersón y otro en Leópolis, en el oeste del país. Con información de AFP

