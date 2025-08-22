El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelensky, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

Tras reunirse con ambos líderes por separado, el mandatario planteó que Putin y Zelensky celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.

La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.

Moscú ha enfriado esta posibilidad al asegurar que el líder ucraniano se niega a aceptar las condiciones que pide y al proponer su capital como lugar de la reunión, después de más de tres años de guerra.

"Ha sido muy respetuoso conmigo y con nuestro país, pero no tan respetuoso con otros. Pero bueno, voy a firmar esto para él. Me enviaron una copia", dijo Trump sobre Putin con una foto de ambos durante la cumbre que celebraron en Alaska hace unas semanas.

"Creo que vendrá, depende de lo que pase. Puede que venga o no. Tenemos muchas cosas pasando en las próximas semanas, pero pensé que era una buena foto de él. Bueno, mía, pero buena por parte de él. Así que fue un buen gesto que me la enviaran", añadió.

Trump condena ataque ruso contra fábrica estadounidense en Ucrania

Trump manifestó el viernes su descontento con los últimos ataques rusos que afectaron ayer a una gran fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la guerra en curso en ese país europeo.

"No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra. No estoy contento en absoluto. Veremos qué pasa".

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Los bombardeos causaron dos muertos, uno en Jersón y otro en Leópolis, en el oeste del país. Con información de AFP

