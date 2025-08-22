NASHVILLE, Tennessee.- Kilmar Abrego García fue liberado de la cárcel en Tennessee el viernes para poder reunirse con su familia en Maryland mientras espera su juicio por cargos de tráfico de personas.

El caso del salvadoreño se convirtió en un punto álgido en la agenda migratoria del presidente Donald Trump tras ser deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos penales.

Aunque se consideró que Abrego García cumplía los requisitos para la libertad condicional, permaneció en prisión a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo de inmediato de nuevo si era liberado.

Los temores se disiparon en parte gracias a un fallo reciente en un caso aparte, que exige a los funcionarios de inmigración que le den tiempo a Abrego García para impugnar cualquier orden de deportación.

A principios de esta semana, los abogados penales de Abrego García presentaron una moción pidiendo al juez que desestime el caso penal, alegando que está siendo procesado para castigarlo por impugnar su deportación a El Salvador.

Abrego García se declaró inocente de los cargos de contrabando, derivados de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo con Abrego García. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta abril de este año, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presiónpara devolver a Abrego García a Estados Unidos.

Abrego García, quien estuvo recluido en la cárcel del condado de Putnam, tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin documentos.

En 2019, un juez de inmigración denegó su solicitud de asilo, pero le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, donde enfrenta un "temor fundado" de violencia, según documentos judiciales. Debía presentarse anualmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras el Departamento de Seguridad Nacional le emitía un permiso de trabajo.

Aunque Abrego García no puede ser deportado a El Salvador sin violar la orden del juez, funcionarios de Seguridad Nacional han dicho que planean deportarlo a un tercer país no identificado.

mcc