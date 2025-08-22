Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara se estrelló el viernes, matando e hiriendo a varias personas, reportó la policía.

“En este momento, tenemos múltiples muertes, múltiples heridos”, dijo el agente James O'Callahan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York.

No quedó claro de inmediato la causa del accidente en la I-90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetrosal este de Buffalo. Fotos tomadas por transeúntes en el lugar mostraron un autobús volcado de lado, justo al lado de la carretera. Varias ambulancias y helicópteros médicos transportaban pacientes.

"Había vidrios y pertenencias por toda la calle", declaró Powell Stephens, de Medina, a The Buffalo News después de pasar por el lugar del accidente. "Las ventanas estaban destrozadas".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en X que fue informada sobre "el trágico accidente de autobús turístico" y que su oficina estaba trabajando con la policía y los funcionarios locales.

